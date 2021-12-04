Початок грудня в Україні ознаменувався погодними катаклізамами. Напередодні перших зимових вихідних метеорологи та рятувальники попередили мешканців про погіршення погодних умов та можливі снігові лавини.

У Карпатах другий день спостерігається хуртовина. У ДСНС зробили термінове оголошення про небезпеку сходження лавин. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства.

Так, через територію України переміщається холодний атмосферний фронт, який призводить до опадів на своєму шляху (на заході переважно сніг і мокрий сніг, в північних і центральних областях мокрий сніг і дощ), а також призводить до зниження температури.

"Увага! Попередження про сніголавинну небезпеку! 3-4 грудня у високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначається в попередженні рятувальників.

У ДСНС просять українців враховувати цю інформацію, плануючи своє дозвілля в горах. За даними Укргідрометцентру, в Карпатах очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. В першу чергу важливо не виходити на маршрути під час негоди.

У разі, якщо погодні умови нормалізуються, в ДСНС настійно рекомендують зареєструвати свій похід в гірських пошуково-рятувальних підрозділах.

"Не слід вирушати в гори поодинці і великими групами, а погодні умови необхідно звіряти тільки з короткостроковим прогнозом синоптиків – вперед на 1-2 дні максимум", - йдеться в повідомленні.

Додамо, за інформацією народного синоптика Наталії Діденко, в суботу, 4 грудня, опади у вигляді мокрого снігу і дощу найбільш вірогідні в східних областях і на півдні (крім Одещини). У неділю, 5 грудня, опади в Україні очікуються практично всюди, але періодичні, невеликі. Температура повітря передбачається низькою, вночі-1-7 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла. На півдні до +3+8 градусів.

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