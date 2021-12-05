У частині українських областей у неділю вночі і вдень продовжить сніжити, через що на дорогах виникне ожеледиця, повідомляється в свіжому прогнозі синоптиків.

Про те, якою буде погода в Україні 5 грудня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, в ніч на неділю мокрий сніг пройде на південному сході країни, а вдень невеликий сніг з дощем очікується вже на заході. Через опади у цих областях місцями можлива ожеледь, яка ускладнюватиме рух на дорогах.

В інших регіонах опадів не очікується.

Вночі в багатьох областях температура опуститься нижче нуля. Вдень на північному заході також можливі мінуси, проте на решті території країни особливого похолодання не очікується.

Так, у північно-західних областях нічні температури коливатимуться від -7 до -2 градусів, а Денні – від -1 до +3.

У центральних областях вночі стовпчики термометрів опустяться до -6 ... -2 градусів, а вдень покажуть від 0 до +4.

На сході вночі очікується від -4 до +1 градуса, а вдень – від +2 до + 6.

У південних областях буде найтепліше: від -5 до +2 градусів вночі, і від +4 до +8 вдень.

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