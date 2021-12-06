В сети появилась информация о критериях оценивания заданий ЗНО по украинскому языку и литературе, которое выпускники будут проходить в 2022 году.

Как известно, в 2022 году задание ЗНО по украинскому языку открытого типа предусматривает, что ученики должны написать собственное аргументированное высказывание на заданную тему. Его будут оценивать по 6 основным критериям: тезис, аргументы, пример из литературы или других видов искусства, пример, что является случаем из жизни или истории, логичность и последовательность изложения, а также заключения. Кроме этого, оценка будет зависеть от орфографии, пунктуации, лексики, грамматики и стилистики. Максимальное количество баллов за это задание – 20.

Стоит помнить, что работу, которая не будет соответствовать теме, будет написана неразборчиво, будет содержать менее 100 слов, оценять в 0 баллов, об этом сообщили на сайте osvita.ua.

Также в тесте по украинскому языку и литературе будет три открытых задания с коротким письменным ответом (максимум 6 баллов) и одно с развернутым ответом, о котором написано выше, передает osvita.ua.

Максимальный балл за открытые задания с коротким ответом можно получить, если предоставить полный, исчерпывающий ответ на вопрос, который будет речево ловко оформлен. Если ответ будет противоречивым, неполным, или будет содержать лишнюю информацию, то его оценят в 1 балл. 0 баллов поставят, если ответ не предоставлен, он неуместен, или противоречит тестовому материалу. Также бал теряется, если написать неразборчиво.

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