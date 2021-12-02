В Україні змінився список необхідних сертифікатів ЗНО для вступу на окремі спеціальності для абітурієнтів, які вступатимуть до ВНЗ у 2022 році.

Про нові правила стало відомо з оновленої редакції Умов прийому до закладів вищої освіти у 2022 році, зареєстрованої Міністерством юстиції.

Варто зазначити, що йдеться про правила вступу на спеціальності з галузі знань «Міжнародні відносини» та «Охорона здоров'я».

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Зокрема, тепер для вступу на медичні спеціальності другим предметом абітурієнти зможуть взяти на вибір математику або хімію, а третім – фізику або біологію. Рішення про перегляд правил вступу на ці спеціальності було прийнято за ініціативою МОЗ.

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У свою чергу, для спеціальностей "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" і "Міжнародні економічні відносини" був значно розширений список третього предмета за вибором. Зокрема, абітурієнти в якості третього необхідного предмета зможуть подавати сертифікати ЗНО - 2022 з будь-якої дисципліни.

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Крім того, тепер для вступу на «міжнародне право» абітурієнти зможуть вибрати третім предметом математику або історію України.

Нагадаємо, стало відомо, яку винагороду отримали кращі випускники після ЗНО-2021.

Як повідомляла Politeka, змінено порядок проведення ЗНО-2022, названо дати пробних тестувань.

Також Politeka писала, як успішно скласти ЗНО - 2022 з історії України.