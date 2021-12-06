Руководство Укрзализныци отклонило предложение ВАР по переходу на европейскую систему контроля технического состояния грузовых вагонов. Об этом во время встречи с представителями аграрных ассоциаций заявили операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин и заместитель директора департамента коммерческой работы Валерий Ткачев.

Пишет сайт ГС "Всеукраинский Аграрный Совет".

«Давайте работать в рамках той технической политики, которая была в советском союзе. Это не какая-то российская разработка, это система 1520, в ней есть своя техническая политика. Поэтому правильно в Министерстве инфраструктуры поднимают вопросы – давайте возвращаться к тем истокам, к тем нормам, которые действовали всегда», — ответил на предложение ВАР Валерий Ткачев.

В свою очередь Вячеслав Еремин подчеркнул, что система обеспечения безопасности, которая действует в Европе, очень сильно отличается от украинской. Поэтому вместо перехода на нее УЗ поддерживает предложение Министерства инфраструктуры Украины относительно внедрения инициативы списания вагонов по возрасту: их время эксплуатации будет ограничен сроком, установленным производителем.

"В Европе производитель никогда не ставит срока службы транспортного средства. У них действительно существует целая система диагностики и только она определяет дальнейший срок службы. В этом очень большая принципиальная разница. И это касается всех транспортных средств в Европе. Мы сейчас работаем по другой системе. У нас производитель сам несет ответственность за это и он сам определяет срок службы. Поэтому сравнивать это нецелесообразно мы на данном этапе не готовы к такому переходу», — объясняет он.

Заместитель председателя ВАР Михаил Соколов заявил, что аграрии не соглашаются с такой позицией и настаивают на необходимости перехода на европейскую систему как с точки зрения реформы Укрзализныци в целом, так и в вопросе контроля за техническим состоянием вагонов и обеспечения безопасности движения, даже если это требует дополнительных усилий и походов изменения:

«Европейская система является более экономичной, рациональной и энергоэффективной. В ней контролируется именно техническое состояние вагонов, а не их возраст. А упомянутый советский подход ведет к бесхозного использования ресурсов. Поскольку с одной стороны к работе могут быть допущены вагоны, которые исчерпали свой ресурс раньше установленного срока из-за особо напряженных условий использования, а с другой, могут быть списаны вполне пригодные вагоны, которые в течение всего периода использовались не столь интенсивно или прошли капитальный ремонт. В Европе же такие вагоны, которые являются безопасными, используются и в дальнейшем, а не списываются на металлолом, как это было в советском союзе и предлагают делать сейчас», — сказал Михаил Сколов.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины выступило с инициативой не продлевать сроки эксплуатации некоторых типов грузовых вагонов, что приведет к списанию около 46 тыс. вагонов. Для обновления вагонного парка грузоотправители вынуждены будут в течение 10 лет потратить 107 млрд грн. Против этой инициативы уже выступил ряд профильных организаций. Более 200 предприятий различных отраслей экономики подписали «Антимеморандум» против списания грузовых вагонов по возрасту, а не их техническим состоянием.