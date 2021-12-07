Зима продолжит атаковать западные области Украины, в то время как на Востоке неожиданно потеплеет до +12 градусов – температурные качели продолжат мучить украинцев.

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на вторник, 7 декабря. Отмечается, что погода будет сильно отличаться в разных областях. На Западе ожидается настоящая зима с минусовой температурой и снегом. В восточных областях в это время сильно потеплеет. Правда, ситуацию испортит дождь.

Так, в западных областях во вторник похолодает до -1..-2 градусов. Ожидается снег вперемешку с мокрым снегом. Ночи тоже будут холодными.

В центральных регионах будет теплее – до 6-8 градусов. Правда, в Киеве и Киевской области ожидается 1-3 градуса. Осадки не обойдут эти регионы.

В южные и восточные области вернется осенняя погода. На Юге потеплеет до 10-12 градусов, а в восточных регионах температура повысится до 8-10 градусов.

Отметим, что осадки продолжат атаковать страну еще на протяжении нескольких дней.

Напомним, что морозы до -7 подпортят погоду: где ждать гололедицы и дождей со снегом.

Также Politeka сообщала, что мокрый снег атакует регионы, погода окончательно испортится: какой будет температура.

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