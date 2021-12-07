Пенсионный фонд Украины начал финансирование декабрьских выплат. В ведомстве раскрыли, когда ждать пенсий.
Так, по состоянию на 6 декабря ПФУ, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий декабря, говорится на сайте Фонда.
На пенсионные выплаты за последние сутки было направлено 6,3 млрд. грн. В целом за декабрь сумма отправленных средств составила уже 10,3 млрд. грн.
Деньги поступят в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке, отмечено в сообщении.
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Кроме того, в ПФУ утвердили показатели средней зарплаты, являющиеся базой для начисления пенсионных выплат.
Показатели средней заработной платы для исчисления пенсии в 2021 году: за июль — 12911 грн 88 коп.; за август — 12 397 грн 62 коп.; за сентябрь — 13 095 грн 82 коп.
Кроме средней зарплаты, при расчете размера пенсии учитываются также коэффициенты страхового стажа и заработной платы.
Таким образом, пенсионеры, которые получали меньше средней зарплаты, могут претендовать только на минимальную пенсию. При этом, максимальную пенсию в Украине получает очень малый процент пенсионеров. Выплаты в размере более 10 тысяч гривен начислено 471,6 тыс. пенсионеров (4,3% из общего числа).
С 1 декабря изменился размер максимальной пенсии - его повысили до 19340 гривен. Перерасчет произвели, потому что вырос прожиточный минимум.
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