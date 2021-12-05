В связи с повышением минимальной заработной платы, с 1 декабря в Украине немного повысили пенсии – выплаты вырастут в зависимости от стажа.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По словам чиновника, за последний год пенсии в Украине повышали 10 раз. В следующем году запланировано еще несколько повышений выплат, помимо индексаций. Речь идет о повышении доплат, на которые могут рассчитывать пенсионеры, старше 70 лет. Минимальную пенсию для этой группы пенсионеров хотят поднять до 3 тыс. гривен.

Тем временем, с 1 декабря, пенсии выросли в среднем на 200 гривен. Это связано с повышением минималки до 6500 гривен. Также были повышены надбавки и пенсии ветеранам войны и украинцам, которые имеют особые заслуги перед государством.

Шмыгаль также отметил, что парламент утвердил проект бюджета на 2022 год. Приоритетными направлениями станут медицинская и образовательная сферы.

Напомним, что в Верховной Раде приняли бюджет на следующий год: каким будет прожиточный минимум, зарплаты и пенсия.

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