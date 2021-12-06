С 1 декабря в Украине пересчитают пенсии в связи с повышением минимальной заработной платы - на сколько изменятся суммы и с какими проблемами могут столкнуться украинцы.
Согласно данным Минсоцполитики, минимальный размер пенсии по возрасту у неработающих пенсионеров вырос с 1854 грн до 1934 грн, максимальный размер пенсии – с 18 540 грн до 19 340 грн. При этом, увеличилась на 200 гривен (с 2 400 до 2600 грн) минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж.
Также выросли составляющие пенсионных выплат, размер которых определяется исходя из прожиточного минимума – доплата за сверхурочный стаж, надбавки, пенсия за особые заслуги, государственная адресная помощь.
Все перерасчеты пенсий проведены автоматически – без необходимости дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Ушел из жизни известный актер, который был создателем «Кинотавра»: так и не вышел из комы
Кароль позволила себе раскрепоститься и показала формы в коротеньком платье: "Как сказал Дан..."
Судья "Україна має талант" Евгений Кот с женой покинул Киев из-за проблем со здоровьем: кадры из аэропорта
Внезапно оборвалась жизнь известного российского актера: раскрыта причина трагедии
Немаловажный момент. На сегодня в Украине одним из важнейших факторов назначения пенсии считается страховой стаж. Его наличие влияет не только на размер выплат, но и на то, будут ли они вообще.
Большинство проблем при расчете стажа, возникают у тех, у кого все еще бумажный вариант трудовой книжки. Украинцев предупреждают о необходимости заранее проверить, правильно ли указаны имена и даты. В частности, у Пенсионного фонда могут возникнуть вопросы, если, допустим, ФИО или дата рождения отличаются от паспортных данных; записи были сделаны не по установленному порядку; для записи дат использованы римские цифры; нет печати (или она нечеткая) на записи об увольнении; запись заклеена или исправлена маркером.
Если до 1 января 2004 года (когда был принят закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"), в трудовую книжку не были внесены никакие записи о работе, подтвердить трудовой стаж можно справкой с предприятия (если такового уже нет - из архивных учреждений), выпиской из приказов; соглашением и трудовым договором с отметкой, что они были выполнены; ведомостью и личным счетом о выдаче заработной платы; сведениями из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.
Если нет возможности использовать вышеперечисленные документы, стаж устанавливается на основании показаний свидетелей (не менее двух). Доказательство стажа можно разрешить в судебном порядке.
Напомним, что повышение пенсии в Украине, Шмыгаль анонсировал рост выплат: кому светит надбавка
Также Politeka сообщала, что украинцам повысили пенсии, но не все почувствуют прибавку: названы суммы и кого коснется рост выплат
А еще Politeka сообщала, что пенсии в Украине пересчитают, кто получит больше уже в декабре: "Минимальный размер..."