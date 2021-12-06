С 1 декабря в Украине пересчитают пенсии в связи с повышением минимальной заработной платы - на сколько изменятся суммы и с какими проблемами могут столкнуться украинцы.

Согласно данным Минсоцполитики, минимальный размер пенсии по возрасту у неработающих пенсионеров вырос с 1854 грн до 1934 грн, максимальный размер пенсии – с 18 540 грн до 19 340 грн. При этом, увеличилась на 200 гривен (с 2 400 до 2600 грн) минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж.

Также выросли составляющие пенсионных выплат, размер которых определяется исходя из прожиточного минимума – доплата за сверхурочный стаж, надбавки, пенсия за особые заслуги, государственная адресная помощь.

Все перерасчеты пенсий проведены автоматически – без необходимости дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

Немаловажный момент. На сегодня в Украине одним из важнейших факторов назначения пенсии считается страховой стаж. Его наличие влияет не только на размер выплат, но и на то, будут ли они вообще.

Большинство проблем при расчете стажа, возникают у тех, у кого все еще бумажный вариант трудовой книжки. Украинцев предупреждают о необходимости заранее проверить, правильно ли указаны имена и даты. В частности, у Пенсионного фонда могут возникнуть вопросы, если, допустим, ФИО или дата рождения отличаются от паспортных данных; записи были сделаны не по установленному порядку; для записи дат использованы римские цифры; нет печати (или она нечеткая) на записи об увольнении; запись заклеена или исправлена ​​маркером.

Если до 1 января 2004 года (когда был принят закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"), в трудовую книжку не были внесены никакие записи о работе, подтвердить трудовой стаж можно справкой с предприятия (если такового уже нет - из архивных учреждений), выпиской из приказов; соглашением и трудовым договором с отметкой, что они были выполнены; ведомостью и личным счетом о выдаче заработной платы; сведениями из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

Если нет возможности использовать вышеперечисленные документы, стаж устанавливается на основании показаний свидетелей (не менее двух). Доказательство стажа можно разрешить в судебном порядке.

Напомним, что повышение пенсии в Украине, Шмыгаль анонсировал рост выплат: кому светит надбавка

Также Politeka сообщала, что украинцам повысили пенсии, но не все почувствуют прибавку: названы суммы и кого коснется рост выплат

А еще Politeka сообщала, что пенсии в Украине пересчитают, кто получит больше уже в декабре: "Минимальный размер..."