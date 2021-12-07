Как сообщается в новом прогнозе, украинцев в ближайшие несколько лет ждет новый виток роста тарифов на коммунальные услуги, среди которых газ, свет и отопление.

О том, каких цифр в платежках стоит ждать в ближайшее время, говорится в консенсунс-прогнозе Минэкономики «Украина: вызовы и угрозы постпандемического развития».

Так, в прогнозе отмечается, что в ближайшие годы одной из угроз для развития страны после жестких локдаунов станет повышение тарифов на коммуналку. В частности, появилась таблица с прогнозом по росту цен на ближайшие три года.

В соответствии с опубликованными данными, украинцев ждет подорожание тарифов на газ на 20% в 2022 году, на 7,5% - в 2023 и на 10% - в 2024 году. Цены на горячую воду и отопление вырастут на 16%, 10% и 7,5%, а на электроэнергию – на 17,5%, 10% и 5% соответственно.

Стоит отметить, что решение о повышении тарифов на теплоснабжение в 2022 году уже принято.

Что касается стоимости электроэнергии, то до 30 апреля 2022 года в Украине действует фиксированная цена в размере 1,44 грн за 1 кВт/ч для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт/ч в месяц. При большем объеме потребления тариф составляет сейчас 1,68 грн за 1 кВт/ч. Ожидается, что эти цифры вырастут сразу после окончания этого отопительного сезона.

Напомним, тарифы на отопление снизили, но не для всех, появилось разъяснение.

Как сообщала Politeka, популярные продукты могут рекордно подорожать в 2022 году.

Также Politeka писала, что продукты начнут дорожать перед Новым годом.