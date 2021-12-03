Повезло киевлянам - жильцы многоквартирных домов, которые до сих пор не заключили договора о предоставлении коммунальных услуг, заплатят за отопление меньше.

Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета. Жильцы 462 домов будут платить за горячие батареи весь нынешний отопительный сезон по прошлогоднему тарифу. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что жителей этих домов невозможно в сжатые сроки перевести на индивидуальные или коллективные договоры о предоставлении коммунальных услуг, поскольку в КП «Киевтеплоэнерго» не поступила необходимая информация для корректировки сумм.

В указанных домах теплоснабжение осуществляется на основании договоров о поставках тепловой энергии в размере от 2099,52 грн до 2381,54 грн. Эта стоимость, по мнению киевских властей, является непосильной для некоторых жильцов, поэтому было принято решение о применении прошлогоднего тарифа.

Ущерб КП «Киевтеплоэнерго» будет компенсирован из городского бюджета.

Отметим, в нынешнем отопительном сезоне КП «Киевтеплоэнерго» оставил прошлогодний тариф для населения, но поднял в 1,5 раза стоимость тепла для коммерческих организаций. Так, стоимость 1 Гкал для жителей Киева составляет 1 654,41 грн с НДС.

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