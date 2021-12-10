В Национальном банке Украины изменили ряд правил, которые касаются порядка ведения кассовых операций в гривне – нормы привели в соответствие с законом Украины.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Отмечается, что НБУ доработал правила, чтобы они соответствовали действующему законодательству. Теперь ограничения на расчет наличными, которое действует в Украине, не будет касаться использования наличных средств фонда оперативно-розыскных действий. Как известно, на данный момент действует ограничение на наличные расчеты в размере 50 тыс. гривен. Изменения, в первую очередь, касаются деятельности Госбюро расследований и НАБУ.
Кроме этого, в НБУ разрешили использовать е-паспорт при выдаче наличных средств по расходному кассовому ордеру и прописали требования для банков по наличию в кассах наличных средств и разменных монет.
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