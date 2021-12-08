Національний банк України вводить в обіг нову пам'ятну монету номіналом "5 гривень" на честь "Року тигра" за східним календарем.

Про це передає Politeka.net, з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

З 9 грудня Національний банк України вводить нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. На ній буде зображений тигр і символи кожної пори року. Це вирішили зробити на честь "Року тигра" за східним календарем.

Так, на зворотному боці монети будуть зображені дванадцять символів східного календаря у вигляді звичайного годинника, а стрілка буде вказувати на тигра. Всього тираж монет - 50 тисяч, 20 тисяч з яких будуть в сувенірному пакуванні.

Нагадаємо, що з 1 грудня Нацбанк вирішив ввести нові пам'ятні монети на честь 30-річчя Збройних сил України.

Користувачі соціальних мереж прокоментували появу нових монет: "Може на китайську валюту перейдемо?", "А яке відношення має Китайський календар до України?", "А монети з Хелловіном або Днем незалежності Америки будуть?".

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