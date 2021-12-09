Національний банк України почав працювати над новим дизайном монет номіналом в 1 і 2 гривні, адже частина громадян масово скаржиться на те, що їх важко відрізнити один від одного.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі НБУ.

В НБУ регулярно надходять скарги від українських громадян щодо того, що монети номіналом 1 і 2 гривні важко відрізнити один від одного. Через це вони не дуже зручні у використанні.



Тому НБУ працює над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, щоб їх можна було розрізнити.

При цьому коли саме новий дизайн буде представлений, а монети – пущені в оборот, в регуляторі не уточнили.

Також заступник голови Нацбанку звернув увагу на те, що найближчим часом НБУ не планує вводити банкноти або монети нового номіналу з метою оптимізації банкнотно-монетного ряду.

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