Національний банк України почав працювати над новим дизайном монет номіналом в 1 і 2 гривні, адже частина громадян масово скаржиться на те, що їх важко відрізнити один від одного.
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі НБУ.
В НБУ регулярно надходять скарги від українських громадян щодо того, що монети номіналом 1 і 2 гривні важко відрізнити один від одного. Через це вони не дуже зручні у використанні.
Тому НБУ працює над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, щоб їх можна було розрізнити.
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При цьому коли саме новий дизайн буде представлений, а монети – пущені в оборот, в регуляторі не уточнили.
Також заступник голови Нацбанку звернув увагу на те, що найближчим часом НБУ не планує вводити банкноти або монети нового номіналу з метою оптимізації банкнотно-монетного ряду.
Нагадаємо, що Нацбанк вводить в обіг нові 5 гривень, як виглядають.
Як Politeka писала, Національний банк України випустив нові монети номіналом десять гривень.
Також Politeka повідомляла, що Нацбанк випустив нові гроші до Нового року.