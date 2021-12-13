Погода в Украине продолжит беспощадно портиться – с Запада в страну ворвутся сильные снегопады и заморозки, в то время, как остальные области будут страдать от дождливой погоды.

Как передает Politeka.net, новая неделя в Украине начнется с плохой погоды и похолодания.

Западные области в понедельник атакуют снегопады. Температура будет держаться в районе 0..-2 градусов. Ближе к центральным регионам немного повысится температура, а снег превратится в дождь. В центральных областях в понедельник ожидается 2-4 градуса.

На Юге будет достаточно тепло – около 6-10 градусов. При этом регион атакуют дожди. Осадков не предвидится только на крайнем Востоке, однако там очень похолодает. Днем ожидается 2-4 градуса, а ночью возможны небольшие заморозки.

Дожди и снег будут кочевать по Украине еще долгое время. В ближайшую неделю осадки ожидаются во всех украинских областях. Температура же будет оставаться в пределах 1-4 градусов. Сильных морозов в ближайшее время не предвидится.

Добавим, что на Новый год украинцам не стоит ждать снега. Впрочем, небольшие заморозки жителям отдельных регионов гарантированы. Климатологи отмечают, что до новогодних праздников в Украине будет лишь дождь и мокрый снег.

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