Экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила о трагической смерти своего отца Николая, который скончался во время отдыха в Египте при непонятных обстоятельствах.
Как передает Politeka.net, о трагедии Черновол сообщила у себя в социальных сетях. По ее словам, отец скончался во время отдыха в Египте. Причину смерти так и не удалось выяснить.
Как рассказала экс-нардеп, родители отдыхали на пляже, плавали в море и смотрели на рыб. Внезапно с ее 66-летним отцом что-то произошло. Он поплыл к берегу, где потерял сознание.
«Мама увидела, что не дышит, но плывет. На мелководье стал – и отключился», - объяснила Черновол.
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Врачи пытались спасти мужчину, но их попытки не увенчались успехом. За жизнь украинца медики боролись несколько дней. По словам экс-нардепа, ее отец был здоровым, никогда не болел и не жаловался на состояние здоровья.
Черновол добавила, что ее отец при жизни был настоящим патриотом Украины и попросила всех запомнить его таким.
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