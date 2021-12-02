Долго боролся за жизнь

Американский музыкант-эксперименталист Элвин Лусье умер в своем доме в городе Мидлтаун, штат Коннектикут - он прославился экспериментами со звуком.

О его смерти сообщает SlippeDisc со ссылкой на бывшую супругу музыканта, автора видеоинсталляций Мэри Лусье.

Лусье не стало в возрасте 90 лет. Причиной смерти композитора называют осложнения, спровоцированные его падением. Известно, что он упал с садовой стремянки, получил перелом бедра и больше не встал.

Он прославился благодаря экспериментам со звуком и акустическими явлениями. Лусье был гуру минимализма а также электроакустической и электронной музыки. При этом последнего термина старательно, избегал, акцентировав, что сам свою музыку считает экспериментальной и компьютерной обработкой не пользуется.

Самой известной его работой стала 45-минутная запись I Am Sitting In A Room 1981 года, в которой он многократно перезаписал эхо своего голоса, отражающееся от стен комнаты.

Лусье также был участником экспериментальной арт-группы Sonic Arts Union, в которой состояли композиторы Роберт Эшли и Дэвид Берман. Помимо этого, он преподавал теорию музыки в Йельском университете.

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