После перенесенной тяжелой болезни ушла из жизни известная писательница, автор бестселлера «Интервью с вампиром» Энн Райс, книги которой были известны по всему миру.

Как передает Politeka.net, о смерти женщины сообщил ее сын Кристофер, написав на ее странице в Facebook.

«Это сын Энн, Кристофер, и у меня разрывается сердце, когда я сообщаю вам эти печальные известия. Сегодня вечером скончалась мама», - отмечается в сообщении.

Известно, что Энн Райс скончалась 11 декабря, ей было 80 лет. Не так давно она перенесла инсульт, что и ускорило ее кончину. Как объяснил сын знаменитости, причиной смерти стали осложнения после инсульта.

Энн Райс была знаменита, в первую очередь, благодаря роману «Интервью с вампиром», который она издала в 1976 году. Роман прославил писательницу еще и потому, что по нему сняли голливудский фильм. Главные роли в картине сыграли Брэд Питт и Том Круз.

Женщина много писала на вампирскую тематику. Среди ее книг есть цикл «Вампирские хроники». Также она писала о ведьмах и других мифических персонажах.

Еще одним прорывом для писательницы стал роман из цикла про вампиров, по которому сняли фильм «Королева проклятых».

Стоит отметить, что сын Энн тоже стал писателем. Несколько книг он написал в соавторстве с матерью.

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