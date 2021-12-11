В США умерла певица и участница популярного во всем шоу America’s Got Talent Скайлер Гикс, которая очень похожа на Селену Гомес.
Об этом сообщает издание Independent. Скайлер Хикс скончалась в 23 года. Ее нашли мертвой в доме друга. Смерть Скайлер Хикс подтвердили родственники на своих страницах в соцсетях.
Мать артистки Джоди Хикс утверждает, что дочь в последнее время страдала депрессией и психической нестабильностью. Кроме того, она якобы злоупотребляла психоактивными веществами. Сестра певицы тем временем, вспомнила ее только с теплотой.
"Я буду скучать по ее голосу, по ее теплым объятиям, по ее шуткам. Она создавала музыку, которая вдохновляла тысячи людей. Она так рано ушла из жизни", — сообщила сестра.
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Уточняется, что слава пришла к Скайлер Хикс, когда ей было 14 лет. На то время она участвовала в американском телешоу America's Got Talent.
Также она запомнилась своей схожестью с популярной поп-певицей Селеной Гомес — ее неоднократно называли двойником Селены.
Напомним, что в Риге скончался Мартиньш Браунс, советский, латвийский композитор и мультиинструменталист.
Как сообщала Politeka, скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча.
Также Politeka писала, что одна из первых бразильских топ-моделей и актрис Мила Морейра скончалась на 73-м году жизни в Рио-де-Жанейро.