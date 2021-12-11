В это до сих пор сложно поверить...

В США умерла певица и участница популярного во всем шоу America’s Got Talent Скайлер Гикс, которая очень похожа на Селену Гомес.

Об этом сообщает издание Independent. Скайлер Хикс скончалась в 23 года. Ее нашли мертвой в доме друга. Смерть Скайлер Хикс подтвердили родственники на своих страницах в соцсетях.

Мать артистки Джоди Хикс утверждает, что дочь в последнее время страдала депрессией и психической нестабильностью. Кроме того, она якобы злоупотребляла психоактивными веществами. Сестра певицы тем временем, вспомнила ее только с теплотой.

"Я буду скучать по ее голосу, по ее теплым объятиям, по ее шуткам. Она создавала музыку, которая вдохновляла тысячи людей. Она так рано ушла из жизни", — сообщила сестра.

Уточняется, что слава пришла к Скайлер Хикс, когда ей было 14 лет. На то время она участвовала в американском телешоу America's Got Talent.

Также она запомнилась своей схожестью с популярной поп-певицей Селеной Гомес — ее неоднократно называли двойником Селены.

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