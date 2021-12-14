В Украине начали постепенно внедрять накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Что это значит и на каких условиях.

Детали процесса раскрыл глава Кабмина Денис Шмыгаль у себя на ФБ-страничке.

По его словам, сумма таких взносов должна составлять не менее 4% от зарплаты.

"Будущие владельцы таких предприятий (крупной приватизации, - ред.) должны платить в негосударственные пенсионные фонды накопительные взносы не менее половины работников. Сумма таких взносов должна составлять не менее 4% зарплаты. Это станет еще одним шагом к внедрению накопительного уровня пенсионной системы для всех украинцев", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Отметим, Минсоцполитики предложило модель общеобязательного накопления пенсий, в соответствии с которой работодатели будут платить обязательные взносы, а работники – добровольные.

На счета согласившихся делать накопительные взносы государство будет перечислять дополнительно 1% (стимулирующий взнос).

Украинцы активно обсуждают нововведение:

"Верните отчисления в ПФУ из крупного бизнеса до уровня Ющенко. Дайте пенсионерам хотя бы лекарство купить"

"Берегите себя и свои деньги под матрасом"

"Каждый год власти благодаря снижению ЕСВ с 41% до 22% дарят предпринимателям, использующим наемный труд 10 млрд долларов. Правда, и недоплачивает каждому из пенсионеров ежемесячно более 2 тысяч гривен"

"а там есть с чего платить накопительную пенсию, если зп не платят месяцами?"

"Предлагаю отменить налог на доходы. Пусть каждый сам решает за свою пенсию"

"дополнительную социальную защиту" - "4% от зарплаты" будут забирать))))))

Сюр..."

"Должна быть возможность отказаться от такой пенсии и взносов. Государственная - обязательная, а эти все дополнительные - по желанию! Иначе это принудительное отбирание денег, которые никогда не выплатят"

Напомним, накопительные пенсии в Украине, участвовать смогут не все: в Минсоцполитики рассказали об ограничении

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