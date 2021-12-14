Детали процесса раскрыл глава Кабмина Денис Шмыгаль у себя на ФБ-страничке.
По его словам, сумма таких взносов должна составлять не менее 4% от зарплаты.
"Будущие владельцы таких предприятий (крупной приватизации, - ред.) должны платить в негосударственные пенсионные фонды накопительные взносы не менее половины работников. Сумма таких взносов должна составлять не менее 4% зарплаты. Это станет еще одним шагом к внедрению накопительного уровня пенсионной системы для всех украинцев", - говорится в заявлении Шмыгаля.
Отметим, Минсоцполитики предложило модель общеобязательного накопления пенсий, в соответствии с которой работодатели будут платить обязательные взносы, а работники – добровольные.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Булитко из "Дизель шоу" "накинулась" на оператора: "Мало кто отважится..."
Острый на язык Сергей Притула подколол известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги"
16-летний подросток сбил на "зебре" шесть человек: что о нем известно
Найдено тело знаменитого музыканта, недавно отметил 25-летие: "Был совершенно гениальный"
На счета согласившихся делать накопительные взносы государство будет перечислять дополнительно 1% (стимулирующий взнос).
Украинцы активно обсуждают нововведение:
"Верните отчисления в ПФУ из крупного бизнеса до уровня Ющенко. Дайте пенсионерам хотя бы лекарство купить"
"Берегите себя и свои деньги под матрасом"
"Каждый год власти благодаря снижению ЕСВ с 41% до 22% дарят предпринимателям, использующим наемный труд 10 млрд долларов. Правда, и недоплачивает каждому из пенсионеров ежемесячно более 2 тысяч гривен"
"а там есть с чего платить накопительную пенсию, если зп не платят месяцами?"
"Предлагаю отменить налог на доходы. Пусть каждый сам решает за свою пенсию"
"дополнительную социальную защиту" - "4% от зарплаты" будут забирать))))))
Сюр..."
"Должна быть возможность отказаться от такой пенсии и взносов. Государственная - обязательная, а эти все дополнительные - по желанию! Иначе это принудительное отбирание денег, которые никогда не выплатят"
Напомним, накопительные пенсии в Украине, участвовать смогут не все: в Минсоцполитики рассказали об ограничении
Как сообщала Politeka, нехватка стажа для пенсии, как докупить и произвести перерасчет выплат: "Не нужно ждать два года..."
Также Politeka писала, что пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч