Украинцам разъяснили, что делать если до полного стажа, допустим, не хватает нескольких месяцев - куда обращаться, как "докупить" или есть ли еще варианты.

Так, в "Пенсионный курьер" обратилась пенсионерка, которой до полного стажа, то есть 30 лет, не хватает двух месяцев. Женщина поинтересовалась, имеет ли она право заключить договор о добровольном участии и докупить необходимый стаж.

Пенсионерке ответили, что перерасчет с учетом страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии, производится, если человек после назначения пенсии продолжал работать и уплачивать страховые взносы.

Поэтому заключение договора добровольного страхования, по которому будет произведена уплата за два месяца после выхода на пенсию, не даст права на перерасчет пенсии.

Есть несколько решений ситуации:

официально отработать эти два месяца с уплатой взносов. И обязательно подать заявление о перерасчете пенсии - для этого не нужно ждать два года. Такой перерасчет должны провести сразу.

если нет возможности трудоустроиться, то стоит проанализировать страховой стаж, начиная с 01.01.2004, с учетом которого исчислена пенсия: возможно, есть неполные месяцы работы (с заработком меньше минимального). При таких обстоятельствах в страховой стаж в календарном месяце работы учтены дни, ведь стаж исчисляется пропорционально уплаченным взносам. В таком случае можно осуществить доплату к минимальному страховому взносу, чтобы получить не 15, а 30 дней стажа в месяц. Тогда доплата, например, за четыре неполных месяца даст два месяца к приобретенному стажу.

Для определения суммы и периода доплаты следует обратиться к специалистам территориального управления Пенсионного фонда. После осуществления доплаты и представления соответствующей отчетности для пересчета следует подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление.

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