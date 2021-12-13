Так, в "Пенсионный курьер" обратилась пенсионерка, которой до полного стажа, то есть 30 лет, не хватает двух месяцев. Женщина поинтересовалась, имеет ли она право заключить договор о добровольном участии и докупить необходимый стаж.
Пенсионерке ответили, что перерасчет с учетом страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии, производится, если человек после назначения пенсии продолжал работать и уплачивать страховые взносы.
Поэтому заключение договора добровольного страхования, по которому будет произведена уплата за два месяца после выхода на пенсию, не даст права на перерасчет пенсии.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Мощный взрыв разрушил здания в центре города, под завалами много людей: кадры происшествия
Как украинцы будут отдыхать в декабре и январе, официальный список выходных: "Три раза по..."
"Простите, но ура": из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц
Беда с мужем Нади Дорофеевой Дантесом: выяснилось, в каком он сейчас состоянии
Есть несколько решений ситуации:
- официально отработать эти два месяца с уплатой взносов. И обязательно подать заявление о перерасчете пенсии - для этого не нужно ждать два года. Такой перерасчет должны провести сразу.
- если нет возможности трудоустроиться, то стоит проанализировать страховой стаж, начиная с 01.01.2004, с учетом которого исчислена пенсия: возможно, есть неполные месяцы работы (с заработком меньше минимального). При таких обстоятельствах в страховой стаж в календарном месяце работы учтены дни, ведь стаж исчисляется пропорционально уплаченным взносам. В таком случае можно осуществить доплату к минимальному страховому взносу, чтобы получить не 15, а 30 дней стажа в месяц. Тогда доплата, например, за четыре неполных месяца даст два месяца к приобретенному стажу.
Для определения суммы и периода доплаты следует обратиться к специалистам территориального управления Пенсионного фонда. После осуществления доплаты и представления соответствующей отчетности для пересчета следует подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление.
Напомним, пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч
Как сообщала Politeka, выход на пенсию для украинцев усложнили: озвучены новые требования к стажу
Также Politeka писала, что пенсии украинцам повысят, одобрен важный документ: на сколько и кому прибавят денег