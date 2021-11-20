В Украине в 2022 году собираются внедрить обязательную накопительную пенсию (в дополнение к изживающей себя солидарной). Делается это для того, чтобы украинцы при выходе на заслуженный отдых смогли получать достойные выплаты.

Однако, есть угроза того, что копить себе на старость смогут не все. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам".

По ее словам, профсоюзы хотят ограничить возраст участников накопительной системы 35 годами.

Министр отметила, что считает несправедливым лишать дополнительных денег людей 40-50 лет.

Отметим, правительство касательно накопительной пенсионной системы остановилось на следующей модели: 1% на счет человека будет платить работодатель, еще 1% сможет вычитать из собственной зарплаты сам работник. Правда, он может отказаться от этого и лишиться дополнительного 1% от государства (стимулирующий взнос). Таким образом, тот работник, который будет платить 1% из собственной зарплаты, получит в итоге на свой счет 3%, а кто откажется - всего 1%.

Среди минусов накопительной пенсионной системы эксперты называли то, что в Украине нет инструментов гарантирования сохранности средств накоплений и действенного контроля за их размещением и использованием.

Напомним, повышение пенсий с 1 декабря под угрозой.

Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Катерина Котенкова

Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года