Новый атмосферный фронт принесет в Украину осадки, а в ближайшие дни – еще и снижение температуры до более «зимних» показателей.

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в четверг, 16 декабря, в Украину с северо-запада придет холодный атмосферный фронт. Под его влиянием в северо-западных областях страны пройдут осадки в виде дождя.

Температуры будут держаться в основном в «плюсовых» значениях, однако в течение ближайших дней это изменится: в Украину придет похолодание.

Ночью и утром в западных, восточных, местами северных и центральных областях ожидается туман. Также на западе на дорогах возможна гололедица.

Ветер будет западным, а на юго-востоке – северным, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура в среднем по стране будет колебаться от -2 до +2 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +1 до +4.

Теплее всего будет на юге Украины. Там ночью столбики термометров опустятся до 0…+3 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+7 градусов.

Напомним, синоптик рассказал, какая нетипичная погода ждет украинцев в декабре.

Как сообщала Politeka, дожди и мокрый снег атакуют с новой силой перед резким похолоданием.

Также Politeka писала, что температура резко понизится, заморозки до -7 атакуют Украину, появился прогноз.