Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, в четверг, 16 декабря, в Украину с северо-запада придет холодный атмосферный фронт. Под его влиянием в северо-западных областях страны пройдут осадки в виде дождя.
Температуры будут держаться в основном в «плюсовых» значениях, однако в течение ближайших дней это изменится: в Украину придет похолодание.
Ночью и утром в западных, восточных, местами северных и центральных областях ожидается туман. Также на западе на дорогах возможна гололедица.
Ветер будет западным, а на юго-востоке – северным, со скоростью 5-10 м/с.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
"Ура, это Маринкин голос": врачи вернули с того света известную российскую певицу
Кухар раскрыла, почему Дикусару не достался кубок "Танців з зірками": "Если вы внимательно посмотрите..."
Дан Балан оконфузился перед Осадчей в белом наряде, появилось видео: "Натхення"
Влад Яма после операции прячет половину лица: "Спасибо, что переживаете"
Ночью температура в среднем по стране будет колебаться от -2 до +2 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +1 до +4.
Теплее всего будет на юге Украины. Там ночью столбики термометров опустятся до 0…+3 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+7 градусов.
Напомним, синоптик рассказал, какая нетипичная погода ждет украинцев в декабре.
Как сообщала Politeka, дожди и мокрый снег атакуют с новой силой перед резким похолоданием.
Также Politeka писала, что температура резко понизится, заморозки до -7 атакуют Украину, появился прогноз.