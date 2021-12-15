Погода в Украине окончательно испортится – температура резко опустится во всех регионах, а зимние заморозки атакуют все без исключения области.

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на среду, 15 декабря. Этот день будет очень холодным, но в большинстве областей будет сухо.

Осадки прогнозируют только в восточных и части южных областей. На Востоке ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. На Юге будет дождливая прохладная погода. Температура воздуха в южных регионах будет колебаться в районе 2-5 градусов. В восточных областях будет 2-4 градуса, а ближе к крайнему Востоку – температура опустится до нуля.

В Центре будет 0..-1 градусов, но при этом сухо, без осадков. Холоднее всего будет в западных областях. Там ожидается 0-2 градуса, а ночью похолодает до -3..-7 градусов. Самая холодная ночь ожидается во Львовской области.

Отметим, что уже в четверг на Украину обрушится мокрый снег. Осадки зайдут с западных областей и продолжат атаковать все регионы.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды: "будет гололед и...".

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