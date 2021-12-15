По прогнозам синоптиков, перед резким похолоданием, которое прогнозируют уже на следующую неделю, Украину с новой силой накроют дожди и мокрый снег.

Как пишет Politeka.net, завтра , 16 декабря, на всей территории Украины будет облачно. Температура воздуха на Западе будет колебаться от -1 до 1°C, а всю территорию региона, кроме Ровно и Луцка, снова накроют дожди и мокрый снег, передает Укрїнський гидрометцентр.

Такую же ситуацию синоптики прогнозируют и на Севере и в Центральной части государства. Так, температура воздуха в Кропивницкому и Черкассах будет держаться на отметке 1-3 °C днем и от -1 до 1 °C ночью.

В Киеве, где ртутный столбик не поднимется выше 2 °C, днем пройдет сильный мокрый снег с дождем, ночью без осадков. Зато в Одессе, Херсоне и Николаеве днем осадков не ожидается, а вот ночью может пройти дождь. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 °C в Одессе, и от 2 до 4 °C в Херсоне и Николаеве. На Крымском полуострове все сутки будет идти дождь, а температура не прогреется больше, чем на 6-8°C днем и 3-5°C ночью.

На Востоке и юго-востоке осадков 16 декабря не будет. Температурный столбик будет колебаться от -1 до 1°C в Луганске, от 0 до 2°C в Донецке, от 2 до 4°C в Запорожье.

Заметим, что синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже с 21 по 23 декабря в ночное время температура воздуха может опускаться до -12-18°C, а днем мороз будет колебаться около -5-10°C.

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