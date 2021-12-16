Видео скандала сняла покупательница, передает Telegram-канал "Типичный Харьков".
Девушка захотела приобрести килограмм сахара на вес, но отказалась оплачивать полиэтиленовый пакет за 2 гривны. Продавщица не растерялась и предложила женщине "бесплатный" вариант — полиэтиленовую перчатку.
Покупательница отказалась и нарвалась на оскорбления от раздражённой продавщицы.
"Что вам не нравится. Вам бесплатно плохо и за деньги плохо", - возмутилась продавщица, а что покупательница спросила ее - "Я вам на корову похожа?", продавец грубо ответила "Да ты не то слово, корова с дойками".
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Видео конфликта можно увидеть здесь.
"Сейчас много пишут, как хорошо мы жили в СССР, там пакетов не было, все ходили скуплятись с котомками, то почему же сейчас такое противостояние, неужели это такая проблема, проблема в том, что этим пластиком заражена вся планета, и с этим надо что-то делать", "Считаю, если бы везде были урны для использованных пакетов, они бы шли в дальнейшем в переработку, а не разносились ветром по округе, то и не было бы проблемы. А продавцы и покупатели должны быть взаимно вежливыми", - пишут украинцы в сети.
Напомним, с 10 декабря, в Украине заработало новое ограничение, связанное с защитой окружающей среды. Отныне запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.
Это означает, что в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг пакеты с 10 декабря - теперь только платно. Исключение - сверхтонкие пакеты, являющиеся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда.
Напомним, новый запрет вводится в Украине: что перестанет быть бесплатным с 10 декабря