Министр Здравоохранения Виктор Ляшко предупредил о новой схеме мошенников, где "вымогают" личные данные для выплаты за курс вакцинации.
Как передает Politeka.net, с 19 декабря стартует программа, где украинцы смогут получить 1000 гривен за полный курс вакцинации.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал на брифинге о новой схеме мошенников. В сети распространяются ложные сообщения от имени МОЗ, в которых предлагают предоставить свои данные для выплаты 1000 гривен.
"В этих сообщениях мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, якобы необходимые для выплаты средств на банковские счета. Такие известия поступают пользователям в мессенджерах через обычные смс-сообщения, а также встречаются в социальных сетях и рекламных баннерах. Министерство не имеет никакого отношения к этим сообщениям!", — рассказали на странице МОЗ в Facebook.
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Напомним, что программа стартует с 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. 1000 грн получат украинцы, которые вакцинировались как до 19 декабря, так и после.
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