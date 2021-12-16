Регистрация для участия в пробном ЗНО-2022 продлится с 5 по 22 января. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценки качества образования. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Каждый зарегистрированный участник сможет сдать тест по одному учебному предмету из перечня ЗНО-2022. Пробные тесты пройдут:
- 19 марта: по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
- 26 марта: по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).
С результатами пробного ЗНО-2022 можно будет ознакомиться на специальном сервисе на отдельных информационных страницах участников - 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе и 1 апреля по другим предметам.
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Важно! Прохождение пробного ЗНО-2022 является платной услугой. Стоимость станет известна до 20 декабря, ее должны объявить региональные центры оценки качества образования
Также следует помнить, что результаты пробного ЗНО-2022 не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не смогут быть использованы для поступления в вуз.
Кроме того, регистрация на пробное ЗНО не является автоматической регистрацией на основную сессию. Регистрация на таковую начнется 1 февраля и продлится до 9 марта. Основная сессия ЗНО-2022 стартует 23 мая с теста по физике и закончится 17 июня тестом по биологии.
Ранее мы раскрывали, для поступления на какие специальности потребуется сдача ЗНО по украинскому языку и литературе. В частности, на те специальности, которые требуют более углубленных гуманитарных знаний. Это касается таких сфер, как образование и педагогика, культура и искусство, журналистика, управление и администрирование, право, международные отношения и т.д.
Согласно характеристике сертификационной работы по украинскому языку и литературе, на выполнение теста участникам дадут 210 минут. За это время надо успеть справиться с 67 заданиями. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за этот тест - 116.
Напомним, ЗНО-2022: правила поступления в украинские вузы изменились, какие сертификаты понадобятся
Как сообщала Politeka, ЗНО-2022: изменен порядок проведения, названы даты пробных тестирований
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