О чем нужно знать

Стали известны критерии оценки заданий открытого типа на ЗНО-2022. Так, открытые тестовые задания с развернутым ответом включены в экзамены по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и математике.

На сайте Освіта.ua разъяснили важные нюансы. В языковых тестах на ЗНО-2022 дать развернутый ответ значит написать собственные мысли и дать краткие письменные ответы на поставленные вопросы. В тесте по математике предполагается решение задач.

Оценивание и начисление баллов за выполнение таких заданий осуществляется согласно нормам, принятым Украинским центром оценки качества образования.

А именно учитываются:

- логичность;

- последовательность;

- структурированность;

- связность изложения, содержательное наполнение.

Кроме того, для языковых тестов учитываются грамотность, а также лексическое, грамматическое и стилистическое совершенство. В математике важно наличие конечного правильного ответа.

Что касается теста по иностранным языкам, включая английский, предполагается создание участником ЗНО собственного высказывания в соответствии с предложенной коммуникативной ситуацией. При его выполнении участник ЗНО-2022 может набрать от 0 до 14 баллов. Оценивается ответ по критериям содержания и речевого оформления.

Напомним, изменился список предметов ЗНО-2022 для поступления на 12 специальностей отрасли «Международные отношения» и «Здравоохранение».

Тем, кто поступает в 2022 году на медицинские специальности, вторым предметом можно выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию.

Что касается «Международных отношений», значительно расширен список третьего предмета по выбору. Абитуриенты смогут подавать сертификат по любому предмету ЗНО.

Кроме того, изменилась структура некоторых тестов. Экзамен по математике будет содержать 32 задания вместо 34. Сокращено и время на работу - с 210 до 180 минут.

Незначительные изменения претерпела структура теста по химии, который в 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52.

Напомним, ЗНО-2022: выяснилось, какими будут тесты и что изменилось для абитуриентов

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