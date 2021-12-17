С четверга, 16 декабря, полностью вакцинированные против коронавируса украинцы, которые подали заявки на "ковидную тысячу", уже начали получать деньги.

Оформить специальную карту «єПідтримка», на которую поступит "тысяча за вакцинацию", можно в банках-участниках программы, а именно: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк" и Monobank. Соучредитель последнего Олег Гороховский сообщил в своем Телегам-канале, что их клиентами уже начали пересылать деньги.

В частности, 16 декабря, свою "тысячу" получили около полумиллиона украинцев, которые подали заявки в приложении "Дія".

Отмечается, что с 20-21 декабря, когда закончится тестирование выплат в "Дія", средства будут зачислять мгновенно после одобрения заявки.

"Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра)", - отметил Гороховский.



Напомним, эти деньги нельзя будет снять наличными или переслать на другую карточку. "Ковидную тысячу" можно потратить только на походы в театры, музеи и кинотеатры, билеты Укрзализныци и авиабилеты. Также в Минцифре пошли навстречу гражданам и разрабатывают возможность для лиц 60+, получивших две дозы вакцины и подавших заявку в "Дія", потратить "тысячу" на покупку лекарств.

Ранее Politeka писала, что тысяча за вакцинацию: как получить деньги в "ПриватБанке" и "Ощадбанке", появилась инструкция

Напомним, что украинцы смогут получить тысячу гривен за вакцинацию не выходя из дома: ПриватБанк дал инструкцию

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