Оформить специальную карту «єПідтримка», на которую поступит "тысяча за вакцинацию", можно в банках-участниках программы, а именно: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк" и Monobank. Соучредитель последнего Олег Гороховский сообщил в своем Телегам-канале, что их клиентами уже начали пересылать деньги.
В частности, 16 декабря, свою "тысячу" получили около полумиллиона украинцев, которые подали заявки в приложении "Дія".
Отмечается, что с 20-21 декабря, когда закончится тестирование выплат в "Дія", средства будут зачислять мгновенно после одобрения заявки.
"Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра)", - отметил Гороховский.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Трагедия унесла жизнь супружеской пары: сын вошел в квартиру и обнаружил тела
Тина Кароль засветила интерьер своего особняка под Киевом и с кем живет: гирлянды и необычный портрет
Продюсера "Голосу країни" призвали к ответу за новый состав тренеров: "Танці з зірками" уже полетели к черту"
Отвергнутый Огневич Макс Тарапата раскрыл, что у него с Мишиной: "Она очень..."
Напомним, эти деньги нельзя будет снять наличными или переслать на другую карточку. "Ковидную тысячу" можно потратить только на походы в театры, музеи и кинотеатры, билеты Укрзализныци и авиабилеты. Также в Минцифре пошли навстречу гражданам и разрабатывают возможность для лиц 60+, получивших две дозы вакцины и подавших заявку в "Дія", потратить "тысячу" на покупку лекарств.
Ранее Politeka писала, что тысяча за вакцинацию: как получить деньги в "ПриватБанке" и "Ощадбанке", появилась инструкция
Напомним, что украинцы смогут получить тысячу гривен за вакцинацию не выходя из дома: ПриватБанк дал инструкцию
А еще Politeka сообщала о масштабном сбое в работе "Дія", названа причина и что делать: "Все документы пропали"