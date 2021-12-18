Климат на Земле постепенно теплеет, что не может не отражаться на средних годовых температурах, поэтому специалисты рассказали, стоит ли ждать морозы в Украине.

Климат на Земле меняется, становясь теплее - это отражается на среднегодовых температурах, поэтому ждать в Украине сильных и затяжных морозов не стоит, пишет Politeka.net. Об этом рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух в эфире канала "ГИТ".

По словам специалиста, изменения климата больше всего ощущаются в январе-феврале, ведь ранее эти месяцы были достаточно холодными, но не на сегодняшний день. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что зима в 2021-22 годах немного теплее обычного.

Мягкая зима прогнозируется для всей Европы, с нормальным уровнем осадков. Однако будут места, где снега выпадет немного больше нормы.

По словам специалиста, в Украине ожидаются частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя. При этом иногда температура будет резко падать. Наблюдаться дефицит осадков будет только на Левобережье.

Снежный покров, вероятно, будет неустойчивым и распределится пятнисто по территории страны.

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