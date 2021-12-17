Как пишет Politeka.net, на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что завтра, 18 декабря, на всей территории снова заснежит. Так, на западе снег будет идти днем и ночью, температура воздуха опустится до -2 °C ночью и будет колебаться от 0 до 2°C днем. Скорость ветра может достигать 12м/с.
На севере, в центральной части и в Киеве также все время будет снежить. Ночью температура воздуха опустится до -2°C, а в столице ртутный столбик покажет даже до -3°C мороза.
На северо-востоке снег будет идти только ночью, днем осадков не ожидается. В Сумах температура воздуха ночью может опуститься вплоть до -4°C мороза. На востоке также заснежит, температура воздуха будет держаться на отметке -1 - 1°C днем и ночью.
На Юге Украины будет идти мокрый снег, температура воздуха в Одессе прогреется до 4°C тепла, а ночью не опустится ниже 0°C. В Херсоне и Николаеве ночью будет до -1°C мороза, а днем будет колебаться от 1 до 3°C.
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Заметим, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что со вторника, 21 декабря, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами.
Ранее Politeka писала, что дожди и мокрый снег атакуют с новой силой перед резким похолоданием: обновленный прогноз.
Напомним, что погода в Одессе разыграется не на шутку, засыплет мокрым снегом: когда ждать.
А еще Politeka сообщала, что мокрый снег атакует Украину, непогода разойдется не на шутку: в каких регионах похолодает.