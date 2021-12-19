Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики в Facebook. С 1 июля размер минимальной пенсии повысится с 1934 до 2027 гривен, а максимальной — с 19340 до 20270 гривен.
Ожидается, что средняя пенсия на 1 декабря 2022 года вырастет до 4533 гривен. Еще один этап повышения пенсионных выплат произойдет с 1 декабря 2022 года — с до 2093 и 20930 гривен соответственно.
За каждый полный год страхового стажа более у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа пенсия по возрасту увеличивается на 1%.
С октября следующего года пенсионерам в возрасте 70+, получающим менее 3 000 гривен, предусмотрены доплаты к пенсии. Нужно иметь 35 лет страхового стажа у мужчин и 30 лет у женщин.
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Также в 2022 году прожиточный минимум будут повышать дважды — в июле и в декабре. Соответственно повысят соцвыплаты, привязанные к прожиточному минимуму и минимальной зарплате.
Напомним, пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч.
Как сообщала Politeka, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить, - журналистка Катерина Котенкова.
Также Politeka писала, что две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года.