Не стало актрисы родом из Украины, которая нашла свое призвание сразу и никогда не сомневалась в выборе своей профессии - подробнее о звезде далее.

Не стало актрисы родом из Донецка, с молодости она строила карьеру и никогда не сомневалась в выборе профессии. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Русского театра драмы имени Айтматова в Фейсбук.

Так, стало известно об уходе из жизни советской актрисы, народной артистки Кыргызской Республики 80-летней Валентины Григорьевне Гилки.

В сообщении говорится, что артистка была великолепной в своей профессии и великой женщиной.

"Коллектив театра разделяет скорбь семьи усопшей и приносит искренние соболезнования", - говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится 20 декабря в 10.00 в фойе театра.

Известно, что Валентина Гилка родилась в Донецке 23 ноября 1941 года. С молодых лет она мечтала стать актрисой, поэтому окончив в 1964 году Харьковский театральный институт, заработала в Закарпатском драмтеатре. А затем продолжила работу в российских театрах.

С 1975 года и до последних дней актриса работала в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова.

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