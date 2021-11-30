"Держалась на экране так уверенно и грациозно"

Американская актриса Арлин Дал скончалась в возрасте 96 лет в Нью-Йорке. Ее по праву считают одной из первых красавиц Голливуда в 50-х.

Арлин Дал не стало 29 ноября. О трагедии сообщил ее сын Лоренцо Ламас в соцсети Фейсбук.

"Мама умерла сегодня утром в Нью-Йорке. Она оказала самое положительное влияние на мою жизнь. Я буду помнить ее смех, ее радость, ее достоинство... Никогда ни о ком она плохого слова не сказала. Ее способность прощать иногда лишала меня дара речи. Она действительно была силой природы - в моей взрослой жизни я все больше опирался на нее, как на своего советчика и человека, который любил жизнь и жил на полную катушку. Люблю тебя, мама, навсегда ♥️ #ArleneDahl #Moviestar #legend #mom #RIP", - говорится в посте.

Отметим, Арлин Дал после школы работала моделью, а также принимала участие в театральных постановках. Ее кинодебют состоялся в 1947 году в музыкальном фильме «Моя дикая ирландская роза». Славу Арлин Дал принесли роли в фильмах «Оттенок алого», «Фортуна — это женщина», «Путешествие к центру Земли».

So very sad to hear the news about Arlene Dahl, one of the most beautiful actresses ever. She has died at the age of 96. Rest in perfect peace.



Prayers for her family and friends. #ArleneDahl pic.twitter.com/6H4tlHmFq8 — ✨ Hollywood Yesterday ✨ (@HollywoodYeste1) November 29, 2021

Помимо съемок в кино и на телевидении, в 1952 году Даль начала вести колонку о красоте. Она руководила собственной компанией по продаже косметики и нижнего белья, а также писала книги по красоте и астрологии.

К слову, сын Арлин Дал Лоренцо Ламас пошел по ее стопам и тоже стал актером.

Поклонники соболезнуют родным и близким актрисы, вспоминая, какой она была:

"О нет..."

"Великолепная женщина, которую я однажды имел честь встретить в Нью-Йорке"

"Да покоится она с миром"

"Спасибо за хорошие воспоминания, Арлин"

"Прекрасная актриса и такая красавица. Rip"

"Молитвы за ее семью и друзей"

"В 96 лет, у нее был хороший пробег. Покойся с миром, Арлин!"

"Она была великолепна, но прожила очень долгую и полноценную жизнь"

"Она держалась на экране так уверенно и грациозно"

Arlene Dahl photographed by Milton Greene, 1953 pic.twitter.com/6d9P32URUp — asta (@anxiousgreg) November 16, 2021

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