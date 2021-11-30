Американская актриса Арлин Дал скончалась в возрасте 96 лет в Нью-Йорке. Ее по праву считают одной из первых красавиц Голливуда в 50-х.

Арлин Дал не стало 29 ноября. О трагедии сообщил ее сын Лоренцо Ламас в соцсети Фейсбук.

"Мама умерла сегодня утром в Нью-Йорке. Она оказала самое положительное влияние на мою жизнь. Я буду помнить ее смех, ее радость, ее достоинство... Никогда ни о ком она плохого слова не сказала. Ее способность прощать иногда лишала меня дара речи. Она действительно была силой природы - в моей взрослой жизни я все больше опирался на нее, как на своего советчика и человека, который любил жизнь и жил на полную катушку. Люблю тебя, мама, навсегда ♥️ #ArleneDahl #Moviestar #legend #mom #RIP", - говорится в посте.

Отметим, Арлин Дал после школы работала моделью, а также принимала участие в театральных постановках. Ее кинодебют состоялся в 1947 году в музыкальном фильме «Моя дикая ирландская роза». Славу Арлин Дал принесли роли в фильмах «Оттенок алого», «Фортуна — это женщина», «Путешествие к центру Земли».

Помимо съемок в кино и на телевидении, в 1952 году Даль начала вести колонку о красоте. Она руководила собственной компанией по продаже косметики и нижнего белья, а также писала книги по красоте и астрологии.

К слову, сын Арлин Дал Лоренцо Ламас пошел по ее стопам и тоже стал актером.

Поклонники соболезнуют родным и близким актрисы, вспоминая, какой она была:

"О нет..."

"Великолепная женщина, которую я однажды имел честь встретить в Нью-Йорке"

"Да покоится она с миром"

"Спасибо за хорошие воспоминания, Арлин"

"Прекрасная актриса и такая красавица. Rip"

"Молитвы за ее семью и друзей"

"В 96 лет, у нее был хороший пробег. Покойся с миром, Арлин!"

"Она была великолепна, но прожила очень долгую и полноценную жизнь"

"Она держалась на экране так уверенно и грациозно"

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