Более трем миллионам украинцев с двумя прививками против коронавируса уже начислили "тысячу" за вакцинацию.

Об этом отчитались в Минцифре. Глава ведомства Михаил Федоров сообщил в своем Телеграм-канале, что средства получили клиенты Монобанк, Альфа-банк и А-банк, успешно воспользовавшись услугой "єПідтримка". Другие банки обещают подключиться к программе и начать начисление средств в течение 10 дней.

Также стало известно, на что больше всего украинцы тратят "тысячу за вакцинацию". Лидерами среди покупок стали книги, кинотеатры (этот показатель практически сравнялся с первым) и железнодорожные билеты.

Федоров напомнил, что проект рассчитан на год, следовательно, все украинцы успеют получить свою "тысячу".

Отметим, эти средства нельзя снять наличными или переслать на другую карту. "Ковидную тысячу" можно потратить только на походы в театры, музеи и кинотеатры, спортзалы, билеты Укрзализныци и авиабилеты. Также в Минцифре пошли навстречу гражданам и разрабатывают возможность для лиц 60+, получивших две дозы вакцины и подавших заявку в "Дія", потратить "тысячу" на покупку лекарств.

При этом, по неподтвержденным данным, некоторым в Украине удалось потратить деньги неожиданным способом, сообщает популярный одесский Телеграм-канал: "Кто не верил)) Нашли способ, как потратить тысячу не только на книги, но и на пивас. Просто залетаем в кинотеатр, и прямиком на бар"

"А что, так можно было?", - удивляются в Сети.

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