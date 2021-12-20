Об этом отчитались в Минцифре. Глава ведомства Михаил Федоров сообщил в своем Телеграм-канале, что средства получили клиенты Монобанк, Альфа-банк и А-банк, успешно воспользовавшись услугой "єПідтримка". Другие банки обещают подключиться к программе и начать начисление средств в течение 10 дней.
Также стало известно, на что больше всего украинцы тратят "тысячу за вакцинацию". Лидерами среди покупок стали книги, кинотеатры (этот показатель практически сравнялся с первым) и железнодорожные билеты.
Федоров напомнил, что проект рассчитан на год, следовательно, все украинцы успеют получить свою "тысячу".
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Отметим, эти средства нельзя снять наличными или переслать на другую карту. "Ковидную тысячу" можно потратить только на походы в театры, музеи и кинотеатры, спортзалы, билеты Укрзализныци и авиабилеты. Также в Минцифре пошли навстречу гражданам и разрабатывают возможность для лиц 60+, получивших две дозы вакцины и подавших заявку в "Дія", потратить "тысячу" на покупку лекарств.
При этом, по неподтвержденным данным, некоторым в Украине удалось потратить деньги неожиданным способом, сообщает популярный одесский Телеграм-канал: "Кто не верил)) Нашли способ, как потратить тысячу не только на книги, но и на пивас. Просто залетаем в кинотеатр, и прямиком на бар"
"А что, так можно было?", - удивляются в Сети.
Ранее Politeka писала, что тысяча за вакцинацию: как получить деньги в "ПриватБанке" и "Ощадбанке", появилась инструкция
Напомним, "легли" от наплыва покупателей": на что украинцы тратят тысячу за вакцинацию
А еще Politeka сообщала о масштабном сбое в работе "Дія", названа причина и что делать: "Все документы пропали"