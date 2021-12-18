С 16 декабря украинцы, привитые двумя дозами вакцины от коронавируса и подавшие заявки в "Дія", начали получать "тысячу" от государства.

За несколько дней украинцы, получившие тысячу за вакцинацию, успели потратить около 30 миллионов гривен на товары и услуги. Банк-участник программы Monobank отрапортовал, что успел перечислить на специальные карты «єПідтримка» своих клиентов уже 610 миллионов гривен.

Также в Monobank рассказали, на что украинцы чаще всего тратили эти средства. На первом месте оказались покупки книг - 44,57%. Далее следуют билеты в кинотеатры - 23,83%, билеты на поезда по Украине - 14,06%, походы в театры - 8,98% и спортазалы - 3,56%. Замыкающую тройку составили билеты на концерты (3,81%), посещение музеев (0,61%) и авиабилеты (0,55%).

Примечательно, что несколько популярных книжных интернет-магазинов "легли" от наплыва покупателей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Многие из тех, кто получил "тысячу за вакцинацию" поспешили потратить деньги именно на книги. Министр отметил, что это хороший знак и что украинцы - нация, которая читает.

Напомним, тысячу за вакцинацию нельзя снять наличными или переслать на другую карту. Эти средства можно потратить только на походы в театры, музеи и кинотеатры, билеты Укрзализныци и авиабилеты. Также в Минцифре пошли навстречу гражданам и разрабатывают возможность для лиц 60+, получивших две дозы вакцины и подавших заявку в "Дія", потратить "тысячу" на покупку лекарств.

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