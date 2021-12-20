Глава Минздрава Виктор Ляшко во время своего брифинга 20 декабря дал рекомендации насчет того, как противодействовать штамму "Омикрон". Последний, отметим, обнаружен уже более чем в 90 странах мира, его возможные последствия пока еще изучаются.

По словам Ляшко, Всемирная организация здравоохранения полагает, что существующие вакцины против коронавируса также будут защищать от тяжелого течения болезни, вызванной "Омикроном". Поэтому вакцинация стоит на первом месте в этом списке.

Вторая рекомендация: используйте средства индивидуальной защиты, там, где это необходимо, надевайте защитную маску. По возможности, встречи и праздничные мероприятия с людьми, с которыми вы не живете постоянно, проводите на свежем воздухе.

Следующий совет: воздержитесь от путешествий, особенно, если вы в группе риска, включая людей старше 60 лет. Всем, кто чувствует слабость, не прошел полный курс вакцинации или не имеет справку о выздоровлении, Минздрав рекомендует отложить поездки в регионы, где фиксируются вспышки коронавируса.

Отметим, 18 декабря стало известно о том, что штамм "Омикрон" впервые официально обнаружили в Украине. Зараженный вернулся из ОАЭ, где имел контакт с больными COVID-19. В настоящее время пациент находится на лечении, а его контактные лица проходят дополнительное обследования.

"Омикрон" значительно отличается от предыдущих вариантов: в его геноме ученые насчитали пять десятков мутаций. Установлено, что этот вариант распространяется быстрее, чем другие штаммы. Предварительно, мутацию впервые обнаружили в Южной Африке.

Добавим, за последние сутки, 19 декабря, в Украине зарегистрировали 2 536 новых случаев заболевания коронавирусом.

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