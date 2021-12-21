Прохождение пробного ЗНО-2022, призванного ознакомить участников с процедурой в целом, выяснить свой уровень знаний и снизить градус стресса перед основной сессией, является платной услугой.

Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, региональные центры определились со стоимостью пробного ЗНО-2022. Цена отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 гривен.

Названа причина, почему существуют различия в стоимости: на цену влияет печать необходимых материалов и их доставка в тот или иной регион, а также прогнозируемое количество тестирований.

Напомним, регистрация для участия в пробном ЗНО-2022 стартует 5 января и продлится до 22 января. Сделать это можно на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования.

Тестирование продлится два дня: 19 марта участники могут испытать свои силы в украинском языке, украинском языке и литературе, а 26 марта - по остальным предметам.

Организаторы уточняют, в день проведения пробного ЗНО-2022 каждый зарегистрированный участник может сдать тест только по одному учебному предмету.

Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.

Важно! Регистрация для прохождения пробного ЗНО не предусматривает автоматическую регистрацию для участия в основной сессии, а результаты такого тестирования не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не смогут быть использованы для поступления в вуз.

Напомним, ЗНО-2022: правила поступления в украинские вузы изменились, какие сертификаты понадобятся

Как сообщала Politeka, ЗНО-2022: как правильно зарегистрироваться и что такое путеводитель участника

Также Politeka писала, как будут оценивать задания по английскому языку на ЗНО-2022