Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, региональные центры определились со стоимостью пробного ЗНО-2022. Цена отличается по регионам и колеблется в пределах от 213 до 309 гривен.
Названа причина, почему существуют различия в стоимости: на цену влияет печать необходимых материалов и их доставка в тот или иной регион, а также прогнозируемое количество тестирований.
Напомним, регистрация для участия в пробном ЗНО-2022 стартует 5 января и продлится до 22 января. Сделать это можно на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования.
Тестирование продлится два дня: 19 марта участники могут испытать свои силы в украинском языке, украинском языке и литературе, а 26 марта - по остальным предметам.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Оборвалась жизнь знаменитого музыканта: лишь 10 месяцев назад узнал о болезни
Хименес-Браво засветился в компании любимой женщины, вспомнив о бывшей: "У нее было прекрасное..."
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
Организаторы уточняют, в день проведения пробного ЗНО-2022 каждый зарегистрированный участник может сдать тест только по одному учебному предмету.
Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.
Важно! Регистрация для прохождения пробного ЗНО не предусматривает автоматическую регистрацию для участия в основной сессии, а результаты такого тестирования не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не смогут быть использованы для поступления в вуз.
Напомним, ЗНО-2022: правила поступления в украинские вузы изменились, какие сертификаты понадобятся
Как сообщала Politeka, ЗНО-2022: как правильно зарегистрироваться и что такое путеводитель участника
Также Politeka писала, как будут оценивать задания по английскому языку на ЗНО-2022