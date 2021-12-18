Для тех, кто будет сдавать ЗНО-2022, недавно разработали специальный путеводитель, где в доступной форме собрали ответы на все актуальный вопросы, связанные с тестированием.

Так, путеводитель участника ЗНО-2022 представляет ообой справочник, который ответит на любой вопрос, который может возникнуть до, во время или после тестирования. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что в путеводителе, для удобства его использования, вся информация сгруппирована по формату «вопросы – ответы». Текст в путеводителе залинкован, также есть QR-коды. Скачать его можно в формате PDF.

В путеводителе, в частности, рассказывают, как правильно зарегистрироваться на ЗНО-2022.

Для этого нужны: копия паспорта; фотография для документов размером 3 х 4 см; регистрационная карта; копия документа о полном общем среднем

образовании или справка с места обучения; медицинское заключение о необходимости создания особых условий для прохождения испытаний.

Регистрация на основную сессию ЗНО-2022 начнется 1 февраля и продлится до 9 марта.

Также в путеводителе отмечают, что общее количество учебных

предметов, которые можно выбрать для бесплатного прохождения ЗНО,

не должно превышать 5.

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