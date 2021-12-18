Так, путеводитель участника ЗНО-2022 представляет ообой справочник, который ответит на любой вопрос, который может возникнуть до, во время или после тестирования. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Отмечается, что в путеводителе, для удобства его использования, вся информация сгруппирована по формату «вопросы – ответы». Текст в путеводителе залинкован, также есть QR-коды. Скачать его можно в формате PDF.
В путеводителе, в частности, рассказывают, как правильно зарегистрироваться на ЗНО-2022.
Для этого нужны: копия паспорта; фотография для документов размером 3 х 4 см; регистрационная карта; копия документа о полном общем среднем
образовании или справка с места обучения; медицинское заключение о необходимости создания особых условий для прохождения испытаний.
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Регистрация на основную сессию ЗНО-2022 начнется 1 февраля и продлится до 9 марта.
Также в путеводителе отмечают, что общее количество учебных
предметов, которые можно выбрать для бесплатного прохождения ЗНО,
не должно превышать 5.
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