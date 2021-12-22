Украинцам рассказали о том, что роста тарифа на электроэнергию до конца текущего отопительного сезона ждать не стоит.

Как пишет Politeka.net, о том, какими будут цифры в платежках украинцев в ближайшие месяцы, рассказал на брифинге глава Минэнерго Герман Галущенко.

Он сообщил, что до конца текущего отопительного сезона тариф на электроэнергию меняться не будет, несмотря на прогнозы экспертов. Отмечается, что цены будут «стабильными».

Кроме того, Галущенко обратил внимание на то, что на сегодняшний день электроэнергия в Украине заметно дешевле, чем в соседних странах. Так, стоимость электроэнергии в объединенной энергосистеме составляет 2 886 гривен за мегаватт-час, а в Бурштынском энергоострове – 2 152 гривны.

«Если мы сравним цены с нашими соседями, то мы увидим, какая существует драматическая разница», - рассказал Галущенко.

Так, в ближайших европейских странах аналогичный тариф варьируется от 9 539 гривен в Польше до 12 918 гривен в Словакии, что в разы больше украинских цифр.

Сейчас украинцы могут заплатить за теплоснабжение на официальном сайте поставщика или через интернет-банки. При этом каждый месяц люди должны отправлять показатели счетчика за электроэнергию поставщику.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что до конца этого отопительного сезона повышение тарифов на коммуналку украинцам не грозит. Также отмечалось, что в этом отопительном сезоне средний размер субсидий в стране вырос на 300 гривен по сравнению с предыдущим.

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