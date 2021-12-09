Кабмин обнародовал новый консенсус-прогноз, касающийся постпандемического развития Украины в следующие три года.

В Минэкономики спрогнозировали, как в течение 2022, 2023 и 2024 гг. будут расти цены, включая тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно прогнозу, тарифы на газ вырастут на:

20% (2022-й год);

7,5% (2023-й год);

10% (2024-й год).

На горячую воду и отопление:

16% (2022-й год);

10% (2023-й год)

7,5% (2024-й год)

На электроэнергию:

17,5% (2022-й год);

10% (2023-й год);

5% (2024-й год).

Позднее в Минэкономики объяснили, откуда взялись эти "пугающие" цифры. Отмечается, что это усредненные значения предположений ряда экспертных и финансовых учреждений, которые могут не осуществиться. В частности, прогнозы специалистов по росту цен в 2022 году не учитывают целевые программы и конкретные действия правительства.

К примеру, в октябре эксперты прогнозировали, что в текущем 2021 году цены на горячую воду и отопление возрастут на 33%, а в реальности фактический рост составил лишь 1,5%.

Поэтому цифры, которые украинцы в итоге увидят в своих платежках, зависят не только от прогнозов, но и от целевых программ и конкретных действий правительства, задачей которого, уточняют в Минэкономики, является сдерживание роста цен на услуги ЖКХ для населения.

Добавим, в мае Кабмин одобрил официальный прогноз по динамике цен на 2022 год, согласно которому ожидается, что рост цены на отопление будет на уровне 6%, на воду 11%, на электроэнергию 0% и на газ 13%.

Напомним, тарифы на коммуналку будут расти волнами: когда и на сколько увеличатся цифры в платежках

Как сообщала Politeka, повышение штрафов и возврат долгов без суда: вскрылись планы Минфина, которые коснутся тысяч украинцев

Также Politeka писала, что цены на газ и отопление взлетят в 2022 году: обнародован прогноз тарифов на коммуналку