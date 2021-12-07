Вместе с газом возникают основания для того, чтобы пересмотреть тарифы на горячую воду и отопление - в их себестоимости генерации голубое топливо занимает до 80%.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, который опубликовало Министерство экономики Украины. Составленный прогноз о росте тарифов – результат опроса ведущих по мнению ведомтсва экспертов-аналитиков.

Так, в Украине в 2022 году тарифы на газ могут повысить на 20%. При этом электроэнергия подорожает на 17,5%, а горячая вода и отопление – на 16%. В целом же инфляция составит 8%.

Повышение тарифов не остановится и в 2023 году. Так, по прогнозам тариф на газ прибавит +7,5%, электроэнергия +10%, а горячая вода и отопление +10%.

Что касается 2024 года, цены на коммуналку снова полезут вверх. Так, газ прибавит в цене +10%, электроэнергия +5%, а горячая вода и отопление +7,5%.

При этом подчеркивается, что озвученные цифры нельзя воспринимать как официальный прогноз министерства.

Напомним, украинцев коснулось "двойное" подорожание перед отопительным сезоном: уже есть дефицит.

Как Politeka писала, украинцам массово завышают показатели счетчиков газа, что делать и куда обращаться.

Также Politeka рассказывала, что новые тарифы на отопление ударят по карману украинцев.