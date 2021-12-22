Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинцы получат все контрактные объемы газа, которые гарантировали им поставщики, цитирует УНН слова министра во время первого запуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области.
Галущенко отметил, что слышал о прогнозе, согласно которому из-за дефицита газа некоторым областям страны якобы грозит отключение тепла на праздники. По словам министра, он попросил проверить эти риски, однако цифры, предоставленные «Нафтогазом», свидетельствуют о том, что газа должно хватить.
«К сожалению, очень много манипуляций на этой теме», - отметил министр.
Он также прокомментировал ситуацию с объемами угля на ТЭС. Так, по словам Галущенко в декабре потребление угля в Украине достигнет отметок в 1700000 тонн – 1800000 тонн.
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При этом внутренняя добыча угля в стране за месяц должна составить около 1500000 тонн. Кроме того, Украина должна закупить еще более 2000000 тонн угля, а в январе ожидается спад объемов потребления топлива. В то же время отмечается, что этот показатель будет зависеть от температурного режима в январе.
Отметим, что о возможном отключении отопления в некоторых украинских городах на праздники ранее предупредила компания «Укртеплокоммунэнерго». Там заявили, что у предприятий может не хватить запасов газа для обеспечения населения теплом. Также возникали опасения веерных отключений света на фоне нехватки угля.
Напомним, украинцам раскрыли цену на электроэнергию до конца отопительного сезона и "драматическую" разницу.
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