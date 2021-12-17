В декабрьских платежках за отопление и горячую воду потребители увидят дополнительные строчки и суммы. Объясняем, что происходит.

Так, новшество коснулось киевлян. Жителям столицы приходят обновленные платежки с дополнительной строкой "Абонплата". Об этом сообщает пресс-служба «Киевтеплоэнерго».

Абонплата включает в себя расходы на обслуживание, ремонт и замену счетчиков, расходы исполнителя услуг, связанные с функционированием абонентских и расчетных служб, а также формированием платежек.

Размер такой абонплаты фиксированный, и не зависит от метража квартиры, числа зарегистрированных в ней людей и объемов предоставленных услуг.

Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн. за услугу по поставке тепловой энергии (21,63 гривен без расходов на обслуживание домовых счетчиков) и 33,74 грн. за услугу по поставке горячей воды (15,35 гривен без расходов на обслуживание домовых счетчиков).

Кроме того, появились новые строки «Функционирование системы отопления» (выделенная составляющая из общего объема тепла, потребленного всем домом), «Функционирование системы горячего водоснабжения» (выделенная составляющая из общего объема горячей воды, потребленной всем домом) и «Минимальная доля» (отражает минимальное среднее потребление тепла для квартир с индивидуальными счетчиками).

Украинцы бурно обсуждают в Сети данную новацию:

"В моем доме все имеют индивидуальные тепловые счетчики и годами не потребляем и не платим обычно за тепло, а сейчас Киевтеплоэнерго будет получать средства за неиспользованное тепло, то как это называется, рэкет или как?"

"Уважаемые киевляне! Вы в курсе, что тарифы на теплоснабжение с 11.12.2021 г. для населения таки повысились (до 2090,47 грн./1 Гкал. Распоряжение Киевсовета #2145 от 13.10.2021) почти в 3 раза (до 5500 грн./1 Гкал)!!!"



Напомним, что киевлянам выставили огромный счет за отопление однокомнатных квартир: заплатят, как за трешку

Как Politeka писала, тарифы на доставку газа изменятся с 1 января: где цена увеличится, а кому снизят

Также Politeka сообщала, что платежки за отопление и горячую воду изменятся уже в декабре: что надо знать украинцам