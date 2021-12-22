Украинец рассказал о том, как потерял деньги из-за уверений сотрудников ПриватБанка, что он сможет перевести их без потерь на новую карту после закрытия старой.

О возмутительном опыте общения с сотрудником банка украинец по имени Юрий рассказал в отзыве на сайте Минфин. По словам мужчины, он решил закрыть свой старый счет, открыв новую карту в ПриватБанке. Оператор сказал ему, что в таком случае он сможет перевести деньги со старого счета на новый без комиссии, однако на деле этого не получилось.

«В процессе закрытия карты оказалась комиссия 102,37 грн, о которой меня никто не предупредил!!! Я бы мог деньги снять в любом банкомате ПриватБанка без комиссии перед закрытием карты!!! Но оператор и сотрудник ПриватБанка меня уверил, что комиссии не будет», - возмутился украинец.

Сейчас он требует от ПриватБанка возврата денег.

«Если ПриватБанк не вернет мне мои деньги 102,37 ГРН, я сниму видеосюжет о работе ПриветБанка, о том, как ПриватБанк у меня украл 102,37 грн! И выложу видеоролик в Ютуб, чтобы люди знали, что ПриватБанк — ворует деньги!», - добавил Юрий.

В свою очередь, сотрудники банка пообещали проверить всю информацию по данному инциденту.

«Наши коллеги детально проверят информация насчет вашего обращения в поддержку и консультации, предоставленной специалистом. По результатам с вами свяжутся», - говорится в сообщении.

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