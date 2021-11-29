ПриватБанк разочаровал украинцев с новой стороны - женщине навязали кредит без ее ведома, теперь она осталась еще должна.

Об этом говорится в жалобе, оставленной клиенткой ПриватБанка на сайте Минфина в соответствующем разделе, передает Politeka.net.

По словам украинки, ПриватБанк, карточкой которого она пользуется уже давно, установил ей кредитный лимит, забыв об этом предупредить. Женщина даже не сразу заметила.

Позвонив на горячую линию, оператор сообщил, что банк сам устанавливает, кому выдавать кредитные лимиты, а кому нет.

"Как это может быть вообще? В общем, банку я должна теперь 1200 грн. Какого черта? Я не пользовалась этими деньгами. Оператор сказала, что я заплатила фопу 1000 грн, однако сначала я пошла в терминал и положила деньги на карту, чтобы заплатить. Просто абсурд. Не хочется с вами иметь дело", - говорится в жалобе.

Сотрудники ПриватБанка прокомментировали отзыв, разъяснив, что при желании можно отказаться от установленного кредитного лимита. Сделать это можно в любой момент в Приват24 или обратившись в службу поддержки. Информация о наличии и размере лимита отображается в Приват24.

"Когда кредитный лимит не используется, это не влечет никаких расходов для вас", - говорится в объяснении.

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