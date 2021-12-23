ПриватБанк обвинили в выдаче клиентам купюр, которые в дальнейшем невозможно использовать: на это пожаловались сразу несколько украинцев.

Своими негативными отзывами клиенты банка поделились на сайте «Минфин». Так, один из них рассказал, как забрал часть долларов со своего депозита в ПриватБанке наличными, однако позже решил положить их обратно на депозит.

«Но в кассе их у меня не взяли, потому что они светятся в ульрафиолете. Как интересно, это же те же деньги, которые мне выдали в кассе того же банка», - рассказал украинец.

В банке ему предложили лишь взять купюры на экспертизы, которая длится месяц и по итогам которой будет принято решение о платежеспособности долларов.

«Итог: я старался покупать валюту в отделениях банков, думал, что там точно все будет ок, но как оказываться даже в «великом» Привате можно на кассе у кассира получить кота в мешке», - возмутился мужчина.

В свою очередь, представители ПриватБанка посоветовали ему считать деньги и проверять указанные на них реквизиты не отходя от кассы.

Еще один клиент банка рассказал о том, что из кассы ему выдали долларовый депозит меченными купюрами, которые позже отказались принимать обменники.

«На следующий день 22.04.2021 с этим вопросом вернулись в указанное отделение, где категорически отказались принять обратно валюту, хотя там она была выдана днём ранее. Сложилась проблема, куда деть 500 долларов. Деньги так и не приняли ни в одном банке», - написала украинка.

В банке ей дали тот же совет: проверять купюры не отходя от кассы.

Напомним, клиент ПриватБанка пожаловался на потерю денег при закрытии карты.

Как сообщала Politeka, украинцы рассказали, как ПриватБанк меняет кредитный лимит на картах.

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты без предупреждения.