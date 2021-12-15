Как передает Politeka.net, с 15 декабря в Киеве уже начали открывать ёлочные базары. Всего в работу вступит более 180 базаров.
Государственная экологическая инспекция Полесского округа предупреждает украинцев о штрафах, которые можно получить за новогоднюю ёлку. Предприниматели, осуществляющие транспортировку и продажу новогодних деревьев, должны иметь при себе:
- накладную по лесничеству
- товарно-транспортную накладную
- сертификат радиационного обследования деревьев
- разрешение на торговлю с мокрой печатью
- на срезе каждого дерева должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства, где его вырастили.
При покупке елки украинцы могут потребовать предоставить эти документы, чтобы убедиться, что ёлка покупается без нарушения закона.
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Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут наложение штрафа:
- на граждан от 510 до 1020 гривен
- на должностных лиц от 2550 до 5100 гривен.
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