Украинцам грозят штрафы, напомнив о законе, который касается растаможивания авто - есть два варианта выхода из ситуации, подробнее об этом читайте далее.

В Украину из-за границы завозят грузовые микроавтобусы, которые переделывают в пассажирские, но растаможить такие авто по закону запрещено, поэтому таможенники начали накладывать штрафы на владельцев переделанных бусов, - сообщили в ОО "Авто Евро Сила" в Фейсбук.

Примечательно, что водители и таможенные брокеры прибегали к разным схемам, которые стали явными после бума на растаможку евроблях.

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По словам экспертов, таможня имеет право три года проверять декларации с момента растаможки авто. Таможня обнаружит машины, которые оформлялись переделанными, после чего оформят протокол на брокера и на человека, который растаможил бус. На данный момент уже нельзя растаможить грузовой бус, который не отвечает Евро-5.

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Есть два выхода избежать такой ситуации: отказаться от машины в пользу государства, или передать авто одной из военчастей на нужды армии.

Растаможивать авто, ввезенных в этом году придется по полной ставке, льготы существуют только для участников боевых действий.

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